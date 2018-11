Exploit del settore servizi per la finanza (+1,86%), guizzo positivo per Banca Ifis

comparto dei servizi finanziari in Italia

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'Ilha aperto a quota 74.527, in accelerazione dell'1,86% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche ilche ha terminato gli scambi 423,47, dopo che in principio di giornata era a quota 421,21.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, protagonista, che chiude la seduta con un rialzo del 4,32%.Apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,74% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,63%.Tra leitaliane, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 5,56%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,68% sui valori precedenti.Bene, con un rialzo dell'1,04%.