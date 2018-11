Il settore automotive dell'Italia in tono rialzista (+1,43%)

comparto italiano auto e ricambi

EURO STOXX Automobiles & Parts

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice europeo del settore auto e ricambi

listino principale

Fiat Chrysler

Brembo

media capitalizzazione

Cir-Comp

Pininfarina

Immsi

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a 191.591,3 per portarsi a quota 190.505,55, con un guadagno di 2.693,05 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha terminato gli scambi a 483,04, dopo aver avviato la seduta a 476,62.Nel, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 4,10%.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,35%.Tra i titoli adell'indice automotive, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,02%.Tra ledi Piazza Affari, bene, con un rialzo dell'1,89%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +1,42%.