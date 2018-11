Maltempo, Gruppo FS Italiane al lavoro per ripristinare danni emergenza meteo

(Teleborsa) - Il maltempo continua a provocare danni in tutta Italia mentre prosegue senza sosta il lavoro delle ferroviere e dei ferrovieri per garantire la mobilità delle persone nelle regioni dove è in corso l'emergenza.In particolare il Gruppo FS Italiane è impegnato in tutta Italia, da lunedì 29 ottobre, per fronteggiare l'eccezionale fenomeno meteo con i tecnici di, per ripristinare i danni all'infrastruttura; con il personale di Trenitalia, per assistere i viaggiatori in stazione e a bordo treno; e con gli autisti di, per garantire i servizi sostitutivi con autobus.Il lavoro dei ferrovieri, senza soluzione di continuità, ha l’obiettivo di offrire regolarità alla mobilità ferroviaria durante il ponte di Ognissanti e fino a conclusione dell’emergenza maltempo., regioni che saranno ancora interessate da temporali, piogge intense e forti raffiche di vento, in base alle previsioni meteo della Protezione Civile.Nella giornata odierna, venerdì 2 novembre, l’ondata di maltempo che ha interessato prevalentemente laha indotto RFI a sospendere la circolazione ferroviaria su alcune linee per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare in sicurezza la piena disponibilità della rete ferroviaria regionale. Sull’Isola sono circa 50, fra tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e personale di Trenitalia, le persone impegnate dalle prime ore della mattina in aggiunta ai colleghi già in servizio., la circolazione ferroviaria nel nodo di Caserta è ancora rallentata a seguito dell’incendio causato, lunedì 29 ottobre, da scariche atmosferiche che allungano i tempi di gestione e controllo del traffico. I tecnici di RFI stanno lavorando per ultimare la sostituzione di circa 60 km di cavi funzionali al controllo e alla gestione in sicurezza del traffico ferroviario., la circolazione ferroviaria prosegue con ritardi contenuti e cancellazioni sia in direzione Levante sia verso Ponente in conseguenza di rallentamenti in singoli punti dell’infrastruttura. In Veneto, la circolazione dei treni è in graduale ripresa su tutte le linee. Infine, in Trentino Alto-Adige e in Puglia, colpite in settimana dal maltempo, non si registrano particolari difficoltà nella circolazione treni., con un incremento dell’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I primi giorni di novembre si caratterizzano, infatti, per un consistente incremento del flusso di viaggiatori che, nelle giornate festive, riguarderà anche i treni Regionali.