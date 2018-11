Maltempo, Italia in ginocchio. Si aggrava il bilancio in Sicilia: 12 morti, un disperso

(Teleborsa) - Continua a salire ilcausate dall'ondata di maltempo che da giorni ha messoI Vigili del Fuoco infatti stanno recuperando i corpi di due persone che sono state travolte con la propria auto dalla piena di un torrente nei pressi di Cammarata nell'agrigentino. Si tratterebbe di- La furia dell'acqua e del fango aveva ucciso già nove persone , tra cui due bambini, che si trovavano in una villa situata al confine dei comuni dinon distante dall'autostrada Palermo-Catania. L'edificio è stato letteralmente sommerso dall'acqua del fiume Milicia, che ingrossato dalle piogge cadute ieri è uscito dagli argini. L'acqua è arrivata al soffitto e le persone che si trovavano all'interno - due famiglie che si erano riunite per trascorrere insieme la serata- sono annegate. In due, un uomo e una bambina, sarebbero riusciti a salvarsi perchè erano usciti. Una terza persona rimasta fuori dalla casa ha lanciato l'allarme col cellulare aggrappandosi a un albero.che si registra nel palermitano è un uomo morto a- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sorvolato in elicottero le zone colpite dal maltempo in provincia di Palermo. Al termine la visita ai familiari delle vittime presso la camera mortuaria del Policlinico di Palermo. A seguire il vertice in prefettura, nel capoluogo siciliano, per una riunione di coordinamento dei soccorsi.ha quindi annunciato subito dopo su Facebook.