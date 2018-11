Seduta tonica per il settore automotive dell'Italia (+1,28%), giornata euforica per Fiat Chrysler

comparto italiano auto e ricambi

EURO STOXX Automobiles & Parts

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice europeo del settore auto e ricambi

listino principale

Fiat Chrysler

Ferrari

Pirelli

media capitalizzazione

Piaggio

bassa capitalizzazione

Landi Renzo

Sogefi

(Teleborsa) - Andamento rialzista per il, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'Ilha aperto a 191.714,14, in crescita dell'1,28% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue stabile scambiando a 482,74, dopo aver avviato la seduta a 483,61.Nel, brilla, che passa di mano con un aumento del 2,06%.In luce, con un ampio progresso dell'1,01%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,72%.Tra i titoli adell'indice automotive, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,25%.Tra i titoli adel comparto automotive, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,32%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,13%.