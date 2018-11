TerniEnergia, i risultati dei primi nove mesi

TerniEnergia

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi dell'anno con ricavi, pari a 15,7 milioni di euro che si confrontano con i 19,6 milioni riportati al 30/9/2017 (-20,1%).L’ Ebitda si attesta a 1,4 milioni ed aumenta rispetto ai 0,04 milioni al 30 Settembre 2017. Ai risultati operativi del trimestre - spiega la società nella nota dei conti - hanno "contribuito principalmente le attività di Softeco Sismat e le attività di O&M svolte in Sudafrica".Il(Ebit) è pari a Euro -1,75 milioni, con una perdita in diminuzione del 54,7% (Euro -3,9 milioni al 30 settembre 2017), dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per Euro 3,1 milioni circa. Il(Ebt) risulta anch’esso in miglioramento del 31,5% attestandosi a Euro -4,9 milioni (Euro -7,2 milioni al 30/9/2017).Ilpari a Euro -4 milioni si confronta con i -8,1 milioni al 30 Settembre 2017 (+50,4%).Laè di 59,85 milioni (in sensibile riduzione rispetto a Euro 89,8 milioni al 31/12/2017) per effetto dell’applicazione dell’IFRS 5, che ha comportato la riclassifica di un indebitamento finanziario netto per circa Euro 34 milioni.