Wall Street viaggia cauta a metà seduta

(Teleborsa) - Dopo l'avvio lievemente positivo,Intanto le, connera penalizzata dalla pessima performance del comparto bancario.dopo la reintroduzione delle sanzioni al Paese asiatico decise dall'amministrazione Trump.che ha aggiunto che "l'Iran continuerà a vendere petrolio", nonostante le restrizioni imposte dal "nemico"., salgono oltre attese il PMI servizi ed il PMI composito , mentre si mostra in contrazione l'ISM non manifatturiero. , mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per loPerdite sostenute invece per ilRisultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,55%),(+1,12%) e(+1,02%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,11%),(-0,95%) e(-0,82%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,08%),(+3,48%),(+2,18%) e(+1,31%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,64%.avanza dell'1,22%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,6%.Tra i(+2,91%),(+2,56%),(+2,11%) e(+1,59%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,32%.In caduta libera, che affonda del 3,95%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,86 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,64%.