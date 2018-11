Andamento negativo per il settore automotive dell'Italia (-1,07%)

Comparto italiano auto e ricambi

EURO STOXX Automobiles & Parts

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice europeo del settore auto e ricambi

Ferrari

Pirelli

Brembo

media capitalizzazione

Piaggio

CIR

Ftse SmallCap

Immsi

(Teleborsa) - Iltermina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha chiuso a 188.471,58, in calo dell'1,07% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta poco mosso a 476,02, dopo aver avviato la seduta a 479,04.Tra le azioni più importanti dell'indice automotive di Milano, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,13% sui valori precedenti.Chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo dell'1,26%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,51%.Tra i titoli adel comparto automotive, ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,66%.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,72%.Tra le azioni del, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,51%.