Cultura Paralimpica, CIP e FS Italiane insieme per le persone a ridotta mobilità

(Teleborsa) -attraverso Campagne di comunicazione e informazione dedicate. Questo il principale obiettivo della collaborazione avviata dal) eattraverso il Protocollo d’Intesa sottoscritto oggi (6 novembre 2018) a Roma, in occasione della presentazione del, daPresidente CIP eAD e DG Gruppo FS Italiane.Le attività del Comitato Italiano Paralimpico, insieme alle Entità Sportive Paralimpiche del CIP, e del Gruppo FS Italiane, attraverso le principali società operative, avranno un unico scopo: favorire la parità e l’uguaglianza nell'accesso ai servizi ferroviari e alle pratiche sportive. Per questo motivo CIP e FS Italiane metteranno a disposizione know-how e risorse per promuovere l’importanza dell’attività sportiva anche per le persone a ridotta mobilità e con disabilità e far conoscere le numerose opportunità offerte dallo sport paralimpico.L’accordo è il proseguimento della collaborazione avviata nel 2017 in occasione della presentazione degli “” del CIP. Iniziativa, sostenuta da FS Italiane, che vede gli atleti più rappresentativi del movimento paralimpico italiano impegnati a promuovere nelle scuole, nelle Unità spinali ospedaliere e in altri contesti pubblici, lo sport come strumento di promozione culturale e di integrazione sociale."Il Gruppo FS Italiane è orgoglioso del Protocollo sottoscritto con il Comitato Italiano Paralimpico – ha sottolineato Gianfranco Battisti – perché ci auguriamo che l’impegno e la forza di volontà di queste persone sia da esempio per tutti noi, soprattutto nel saper credere in sé stessi e nel raggiungere i propri obiettivi seguendo sempre i veri valori della vita. Le nostre azioni non si fermano al solo Protocollo.. Per quanto riguarda i, che entreranno in servizio a metà del prossimo anno, abbiamo cambiato prospettiva nella loro progettazione.grazie al prezioso contributo delle Associazioni di riferimento"., hub ferroviario frequentato ogni anno da circa 50 milioni di persone,: quattro giornate di dibattiti, mostre, film, libri, storytelling, spettacoli, dedicati allo sport paralimpico e alla sua capacità di contagiare virtuosamente il costume e la società italiana. Inoltre,