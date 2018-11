Enel, utile 9 mesi raggiunge 3 miliardi. Starace: "Risultati solidi spinti da rinnovabili"

Enel

(Teleborsa) - Le rinnovabili spingono la crescita dinei primi nove mesi dell'anno che vedonoa 55,2 miliardi di euro e una 3,01 miliardi. L'utile netto ordinario, è in salita dell'11,8% a 2,8 miliardi.Il CdA hapari a 0,14 euro per azione, in crescita del 33% rispetto all'acconto distribuito a gennaio di quest'anno.Nei primi nove mesi del 2018, Enel "ha continuato a registrare, con un incremento a due cifre dell’utile netto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.di Gruppo, mentre la diversificazione geografica è stata determinante per affrontare l’evoluzione negativa di alcuni tassi di cambio" - ha commentato. "Oltre alla forte crescita delle rinnovabili, i migliori margini registrati nelle attività di distribuzione e vendita in Italia e Spagna, l’acquisizione di Eletropaulo, società di distribuzione di San Paolo in Brasile, e l’espansione di Enel X in Nord America hanno contribuito all’incremento dei risultati nei primi nove mesi del 2018. Durante il periodo, è stata inoltre perfezionata la vendita della partecipazione di maggioranza per 1,8 GW di capacità rinnovabile in Messico per 1,4 miliardi di dollari USA, mantenendo la gestione operativa degli impianti in linea con il modello ‘Build, Sell and Operate’ (BSO).sui risultati del 2017. La performance di Gruppo registrata nei primi nove mesi del 2018 ci permette di"."L'di fine anno è, da 1 a 2 miliardi di euro superiore rispetto al target del Piano Strategico 2018-2020. Rispetto alle iniziali attese l’evoluzione del debito beneficerà di un miglioramento dei flussi di cassa, a parziale compensazione dell’accelerazione prevista nella crescita organica, (ii) dell’impatto negativo dei cambi e del differente profilo della gestione attiva del portafoglio, che è stata caratterizzata da un’accelerazione delle acquisizioni".