Inwit, bene i conti dei nove mesi. Ferigo: pronti per sfida 5G

Inwit

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi del 2018 con undi 283,9 milioni, in crescita dell'8,4% rispetto allo stesso periodo del 2017. L' Ebitda di 162,3 milioni è balzato del 16,9% mentre l'di 105,7 milioni è aumentato del 15,2%.L'al 30 settembre è pari a 65 milioni (+19,4 milioni da fine 2017).Inwit "centra il quattordicesimo quarter di crescita consecutivo dalla sua nascita nel 2015, dimostrando ancora una volta la" - ha commentato l'. I risultati dei primi 9 mesi - ha proseguito -"confermano chesia per quanto riguarda i Ricavi sia l'Ebitda". "- ha spiegato Ferigo -. L'assegnazione delle frequenze agli operatori ha in sostanza dato il via ai lavori per realizzare le nuove infrastrutture. Gli operatori si concentreranno sullo sviluppo dei servizi, e alle società di infrastrutture delle Tlc spetterà un ruolo maggiore rispetto al passato nel costruire la rete del futuro., sia nei macro siti sia nella copertura con microcelle e Das per garantire una copertura ottimale, outdoor e indoor, alla nuova tecnologia 5G e ai servizi che su di essa saranno sviluppati".