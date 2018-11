Mutui, sempre più richieste da cittadini stranieri

(Teleborsa) -nei primi 10 mesi del 2018 è presentata da unSecondo un'analisi condotta da Facile.it, la percentuale si attesta infatti al, in aumento dal 9% del 2017. Si mostra in calo lche, su un campione di oltre 55 mila domande, scende al'1,2% in meno dell'anno scorso. Il dato riflette il forte calo delPer quanto riguarda la nazionalità, dominano i cittadinisul podio. Stupiscono le, che nonostante la numerosa comunità presente nel nostro Paese si piazzano al diciannovesimo posto della classifica. Le richieste di finanziamento arrivano principalmente inRiducendo l’analisi ai soli mutui effettivamente erogati nel corso dei primi 10 mesi del 2018, l, valore comunque in lieve aumento rispetto allo stesso periodo del 2017, quando era pari al 7,2%.