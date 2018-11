Positivo il Mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

materiali

beni industriali

utilities

IBM

Caterpillar

Travelers Company

Boeing

Nike

Pfizer

Intel

Mylan

Symantec

Booking Holdings

Sirius XM Radio

Mercadolibre

Marriott International

Vodafone

Take-Two Interactive Software

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,68%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.755,45 punti. In rialzo il(+0,75%), come l'S&P 100 (0,6%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,51%),(+1,10%) e(+0,76%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,56%),(+2,31%),(+1,68%) e(+1,32%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,24%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,22%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,88%.(+16,13%),(+12,59%),(+4,19%) e(+3,76%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,99%.In apnea, che arretra del 5,08%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,94%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,38%.