Scambi al ribasso per l'azionario europeo. A Milano focus sulle trimestrali

(Teleborsa) -, poco aiutate dal PMI che, pur rivisto al rialzo, ha confermato l'attuale momento di stasi dell'economia europea . In particolare,L'continua inoltre ad esseredopo la bocciatura della Manovra da parte della Commissione europea. I mercati attendonodopo l' Eurogruppo della vigilia Da rilevare una certaSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,142. L'è sostanzialmente stabile su 1.231,3 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 62,72 dollari per barile., attestandosi a 297 punti base, con un aumento di 9 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,39%.cede lo 0,23%,lo 0,90%,lo 0,39%.; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 21.148 punti. Leggermente negativo il(-0,48%); sui livelli della vigilia il(-0,08%).di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+4,01%) grazie alla trimestrale positiva Ottima performance per, che registra un progresso del 2,74% dopo l' aggiornamento sulla raccolta pubblicitaria Exploit di+2,29% con il mercato che sembra aver apprezzato i conti da poco diffusi Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,36%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,27%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,80%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,63%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,57%.Tra i(+4,19%),(+2,11%),(+1,40%) e(+1,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,67%.Affonda, con un ribasso del 3,34%.Crolla, con una flessione del 3,18%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,48%.