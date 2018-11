Si muove in territorio negativo il comparto del commercio in Italia (-1,35%)

settore vendite al dettaglio

EURO STOXX Retail

FTSE Italia Retail

comparto vendite al dettaglio europeo

media capitalizzazione

MARR

bassa capitalizzazione

CHL

Basicnet

Damiani

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha chiuso a 128.454,33, in diminuzione di 1.757,71 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto iltermina gli scambi in tono negativo a 475,14, dopo aver avviato la seduta a 480,25.Tra i titoli adell'indice vendite al dettaglio, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,40%.Tra i titoli adel comparto vendite al dettaglio, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -3,47%.Affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 2,20%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,07%.