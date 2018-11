Wall Street cauta nel giorno delle elezioni di midterm

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

finanziario

Caterpillar

IBM

Apple

Dowdupont

JP Morgan

Verizon Communication

Procter & Gamble

Mylan

Booking Holdings

Regeneron Pharmaceuticals

Workday

Henry Schein

Marriott International

Vodafone

Tesla Motors

(Teleborsa) -nel giorno in cui si tengono le elezioni di metà mandato che metteranno alla prova il presidentementre l'rimane a 2.742,6 punti. Leggermente positivo il(+0,48%); sui livelli della vigilia l'(+0,19%).Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. In fondo alla classifica, il comparto, che riporta una flessione di -0,41%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,15%),(+0,90%),(+0,80%) e(+0,64%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,09%. Tentenna, che cede lo 0,72%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,63%.Tra i(+13,12%),(+6,18%),(+2,84%) e(+2,26%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-5,41%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,89%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,03%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,41%.