Anas stazione appaltante per interventi viabilità Piano Cortina 2021

(Teleborsa) -si mostra ancora una volta in sinergia con gli enti territoriali e nazionali. L'Amministratore Delegato di Anas (e il Commissario incaricato per la realizzazione del progetto sportivo dei, hanno firmato una convenzione che nomina Anas stazione appaltante per la realizzazione del piano degli interventi della viabilità d'ingresso a Cortina d’Ampezzo.In particolare, Anas si occuperà dell’attuazione degli interventi riguardanti il bypass Colfiere-Lago Ghedina e la finisch area Druscié nonché dell’adeguamento della viabilità locale di Gilardon e di Lungoboite.Tra i compiti sottoscritti nella convenzione, il Commissario Sant'Andrea continuerà a svolgere le attività istruttorie propedeutiche all'approvazione degli interventi mediante lo svolgimento delle conferenze di servizi mentre Anas sarà responsabile dello sviluppo della progettazione, dell’appalto degli interventi e della loro realizzazione."La firma della convenzione con il Commissario Sant'Andrea – ha dichiarato l’Amministratore Delegato, Gianni Vittorio Armani - dimostra la fattiva sinergia fra Anas e gli enti territoriali e nazionali. Grazie ad essa realizzeremo interventi necessari a garantire la migliore efficienza dei due principali nodi che interessano il territorio generando così benefici per l’intera collettività anche per gli anni successivi alla manifestazione sportiva di Cortina 2021".