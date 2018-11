Banca Mediolanum: positivi i risultati nei nove mesi, acconto dividendo di 0,20 euro

Banca Mediolanum

(Teleborsa) -ha chiuso i primi nove mesi del 2018 con un, appena al di sotto dei risultati dell’anno scorso (279,1 milioni) che erano stati influenzati da diversi e significativi eventi straordinari, come la vendita di Banca Esperia, nonché da mercati finanziari che avevano condizionato positivamente i titoli valutati a fair value., in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e del 2% rispetto al 31 dicembre 2017.. Il CET 1 pro-forma, in virtù delle modifiche apportate nel luglio scorso alle logiche di gestione della tesoreria, è del 20,2%. Tali modifiche hanno avuto piena efficacia contabile il 1° ottobre 2018.– al lordo delle eventuali ritenute di legge – a partire dal 21 novembre 2018, con stacco cedola (n. 6) al 19 novembre 20181. Il dividendo – ai sensi dell’art. IA 2.1.2 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa – ha carattere ordinario.