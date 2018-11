Credit Agricole batte le attese ma titolo non festeggia in Borsa

Credit Agricole

(Teleborsa) - Profitti in crescita oltre le attese per, che tuttavia non festeggia in Borsa i risultati da poco annunciati. La banca francese ha chiuso il terzo trimestre con unrispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ea 1,13 miliardi, livello più alto mai registrato nel terzo trimestre dall'inizio della crisi finanziaria.si sono attestati a 4,80 miliardi di euro (+5%), risultando in linea con le stime di mercato.Il Chief Executive Officer del Gruppo,, ha detto che l'Istituto è sulla buona strada per raggiungere tutti i target fissati per l'esercizio 2019. L'ottimismo del CEO e i conti in crescita non bastano tuttavia agli investitori: le azionistanno cedendo l'1,15% sul Listino di Parigi.