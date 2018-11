Ecomondo ENI, Economia circolare: Versalis, RadiciGroup e Safitex in partnership per riciclo erba sintetica campi sportivi

ENI

(Teleborsa) - Ecomondo . L'iniziativa e vede la collaborazione di Versalis, quale fornitore della materia prima, il polietilene, di RadiciGroup, produttore di filati per applicazioni sportive, e di Safitex, produttore di tappeti in erba sintetica.Il progetto si sviluppa in una, oggi ancora gestito prevalentemente attraverso discarica o incenerimento, con conseguenti emissioni di gas serra.Grazie alla collaborazione di tre eccellenze industriali italiane, che hanno fatto proprio il percorso del cosiddetto, a ila: viene raccolto, sminuzzato e trasformato per altre applicazioni nel settore sportivo (parastinchi, gomitiere, pettorine) o in quello dell’arredamento (vasi, accessori e attrezzi da giardino).Al fine di valutare le performance ambientali del progetto,affidabile, trasparente e basata su dati scientifici e regole di calcolo comuni e validi in tutto il territorio europeo.che ha rilasciato per ognuno un attestato di Product Environmental Footprint (PEF), una metodologia riconosciuta a livello europeo che consente di misurare le prestazioni ambientali dei prodotti lungo tutto il loro ciclo vita.