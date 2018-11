Il settore costruzioni a Milano si muove in territorio positivo (+1,51%), seduta effervescente per Buzzi Unicem

indice del settore costruzioni italiano

EURO STOXX Construction & Materials

FTSE Italia Construction & Materials

comparto costruzioni europeo

listino principale

Buzzi Unicem

media capitalizzazione

Salini Impregilo

Cementir

small-cap

Trevi

(Teleborsa) - Rally per l', anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 27.583,77 e sta trattando a 28.065,72, balzando dell'1,51% rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilviaggia a 399,62 dopo un avvio a quota 392,12.Nel, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,32%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,77% sui valori precedenti.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,55%.Tra ledi Milano, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,91%.