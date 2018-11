L'indice dei titoli bancari in Italia in tono rialzista (+1,19%)

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, che segue l'andamento tonico evidenziato dall'Ilha aperto a 8.291,82 per portarsi ora a quota 8.345,08, con un guadagno di 98,26 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in forte rialzo a 100,4, dopo aver avviato la seduta a 98,85.Tra i titoli del, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,77%.Buona performance per, che cresce dell'1,37%.Tra le azioni del, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,03%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,75%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,53%.Tra le azioni del, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,65%.In evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 3,24%.Svettache segna un importante progresso del 3,00%.