L'indice delle società assicurative marcia in positivo (+1,27%), seduta effervescente per Poste Italiane

Settore assicurativo italiano

EURO STOXX Insurance

FTSE Italia Insurance

comparto assicurativo dell'Area Euro

listino principale

Poste Italiane

UnipolSai

Generali Assicurazioni

listino milanese

Cattolica

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 14.790,55, e si è poi portato a quota 14.936,9, in aumento dell'1,27% rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilprosegue in territorio positivo a 265,68, dopo aver avviato la seduta a 263,55.Nel, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,00%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,09%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,09%.Tra le medie imprese quotate sul, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,55%.