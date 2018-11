Midterm USA, Trump: "un enorme successo"

(Teleborsa) - Il presidente americanoesulta per la vittoria delle elezioni midterm , definendole "un enorme successo. I repubblicani sono andati oltre ogni aspettativa. Non c'è stata nessuna onda blu democratica", ha dichiarato il tycoon durante una conferenza stampa alla Casa Bianca.Trump, dopo aver annunciato un possibile rimpasto di governo, ha lanciato un appello al dialogo e alla collaborazione a, la leader dei democratici alla Camera, esortandola a "lavorare insieme" su alcuni punti in comune."Domani è un giorno nuovo per l'America - ha commentato invece Nancy Pelosi - . Non si tratta solo di una vittoria dei democratici, è la vittoria delle regole costituzionali, dei controlli sull'amministrazione Trump".Riguardo alla possibilità che i democratici avviino potenziali indagini dopo aver riconquistato la Camera, il presidente degli Stati Uniti d'America ha precisato: "possono giocare a questo gioco ma noi possiamo giocare meglio, io di solito sono più bravo".