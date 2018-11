ERG a Key Energy con importanti piani di sviluppo nel settore delle rinnovabili

ERG

(Teleborsa) -ha appena compiuto ottant'anni ed è stata oggetto di una importante, che l'ha portata ad cambiare identità e lanciarsi con decisione nel settore delleNe ha parlato in una intervista rilasciata a Teleborsa,, Public affairs and communication officer ERG, nel corso della fiera Ecomondo e Key Energy che si svolge alla Fiera di Rimini."ERG è, compiendo una profonda trasformazione", ha affermato la manager della compagnia, spiegando "è uscita dalla raffinazione e dalla distribuzione dei carburanti, per approcciare in una prima fase il settore, poi il settorealla fine del 2015 e, infine, il settore"."Oggi ERG si può definire pienamente un"."E' una fiera che ogni anno diventa più importante e più ampia ed abbraccia sempre più operatori. E' unfra gli, possibilie gli, anche istituzionali, che trovano qui un giusto punto d'incontro per discutere di tematiche anche diimportante e, soprattutto, didel Paese", ha spiegato Lucia Bormida."Quindi è sicuramente un momento importante di confronto, checome ha fatto negli ultimi anni, per poi diventare grande come sono alcune fiere che vediamo a livello internazionale, ad esempioad Amburgo, che raccoglie un numero enorme di operatori ed attorno al quale opera un business veramente significativo".