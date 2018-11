Giornata cauta per Milano e per le borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, in attesa del Bollettino economico della BCE e della riunione di politica monetaria della Fed L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,144. Poco mosso anche l'a quota 1.224,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,44%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 290 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,36%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,27%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,25%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,25%),(+1,13%) e(+1,08%).Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 3,82% all'indomani dei conti In evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 3,77% dopo la diffusione della trimestrale.avanza dell'1,15%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,04% sulla scia dei conti.Le più forti vendite, invece, si manifestano su-1,93% nonostante la crescita dell'utile nei nove mesi.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,11%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,64%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,52%.Tra i(+4,14%),(+1,79%),(+1,75%) e(+1,66%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -9,93% sulla debolezza delle vendite Pesante, che segna una discesa di ben -4,06 punti percentuali dopo essere stata sconfitta dal Manchester nel girone di Champions League.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,50%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,09%.