In rosso il settore viaggi e intrattenimento (-1,87%)

comparto viaggi e intrattenimento

EURO STOXX Travel & Leisure

FTSE Italia Travel & Leisure

comparto viaggi e intrattenimento europeo

media capitalizzazione

Juventus

Autogrill

(Teleborsa) - Chiusura in rosso per ila dispetto dell'andamento cautamente rialzista evidenziato dall'Ilha terminato la seduta a quota 39.645,2 con un ribasso dell'1,87%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilchiude in rialzo a 191,4, dopo aver avviato la seduta a 191,74.Tra i titoli adell'indice viaggi e intrattenimento, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 6,09% sui valori precedenti.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,83%.