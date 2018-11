Pesante l'indice dei titoli bancari in Italia (-1,67%)

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Crolla il, che fa peggio dell'andamento piatto dell'Ilha chiuso a quota 8.244,39 scivolando dell'1,67%, rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità l'che si ferma a quota 100,45, dopo aver esordito a 100,57.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 3,81%.Composto ribasso per, in flessione dell'1,27% sui valori precedenti.Tra le azioni del, chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,89%.Seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,87%.Tra ledi Milano, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 8,89%.Andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,98%.