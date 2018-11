Prescrizione, ancora acque agitate nel governo: oggi vertice Di Maio-Salvini

(Teleborsa) -con Salvini che esulta, questa mattina, allesi terrà un vertice a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte ed i due vice. All'incontro sarà presente anche il ministro dellaIeri, per il leader leghista è stato il giorno della vittoria, da non sciupare (anche mediaticamente) con i problemi interni alla maggioranza sulla prescrizione, per questo l'incontro previsto inizialmente per la serata di ieri è slittato alla mattinata di oggi. Ieri, infatti,ha commentato il leader leghista, posticipando l'incontro con Di Maio.Dunque prescrizione rimandata a oggi, con Di Maio e twitta che lo stop èlanciando l’hashtagSempre nella serata di ieri, il presidente della Camera,, ha fatto sapere che non è necessario convocare la Giunta per il regolamento per stabilire se si possa ampliare il perimetro del ddl anticorruzione alla materia della prescrizione. Le commissioni, secondo Fico, hanno laPeròCosa che potrebbe far allungare non di poco i tempi, dato anche l'”ingolfamento” del calendario parlamentare.- Sempre per oggi è in programma il consiglio dei ministri che dichiarerà lo stato di emergenza in undici regioni, varando lo stanziamento di 253 milioni , come annunciato dal premier Conte nei giorni scorsi.