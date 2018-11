Prevalgono le vendite per il comparto finanziario in Italia (-0,89%)

settore finanziario italiano

indice EURO STOXX

FTSE Italia Financials

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

Unicredit

Intesa Sanpaolo

listino milanese

Banca Farmafactoring

Credito Valtellinese

Banca Popolare di Sondrio

Ftse SmallCap

Gequity

Banca Sistema

Banca Intermobiliare

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo il, che è peggiore dell'Ilha aperto a quota 10.938,04 in calo dello 0,89%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 358,41, in prossimità della chiusura di ieri.Tra ledi Piazza Affari dell'indice finanziario, in forte ribasso, che mostra un disastroso -4,12%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,90%.Tra le medie imprese quotate sul, a picco, che presenta un pessimo -2,32%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,04%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra le azioni del, affonda sul mercato, che soffre con un calo del 4,30%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,47 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,39%.