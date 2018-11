Seduta molto negativa per il comparto media dell'Italia (-1,92%), giornata da dimenticare per Poligrafici

indice media italiano

EURO STOXX Media

settore Entertainment & Media

indice del settore Media europeo

listino principale

Mediaset

media capitalizzazione

Rai Way

Poligrafici

Mondo TV

Caltagirone Editore

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 10.842,66 con una perdita di 209,01 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 222,94, dopo una partenza a 224,99.Nel, aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 3,15% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice media, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,65%.Tra ledi Piazza Affari, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,66%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,60%.In caduta libera, che affonda del 2,40%.