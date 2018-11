Wall Street debole con risultati

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue debole la borsa di Wall Street confermando la prudenza dell'avvio. Dopo le elezioni di metà mandato , che hanno consegnato la Camera ai democratici e confermato il Senato ai repubblicani,. Termina, stasera, la riunione della banca centrale americana: le aspettative del mercato sono per tassi invariati, mentre eventuali ritocchi all'insù potrebbero emergere dal comunicato per il mese di dicembre.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 26.224,23 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 2.809,39 punti, sui livelli della vigilia. Poco sotto la parità il(-0,58%); sui livelli della vigilia lo(-0,19%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,92%),(-0,71%) e(-0,43%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,20%),(+1,18%),(+1,03%) e(+0,95%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,48%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,68%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,66%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,62%.Al top tra i, si posizionano(+5,39%),(+5,31%),(+3,39%) e(+3,22%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -17,81%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 12,04%.In caduta libera, che affonda del 7,10%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,36 punti percentuali.