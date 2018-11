Wall Street debole. Occhi sulla Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza negativa per la borsa di Wall Street. Dopo le elezioni di metà mandato , che hanno consegnato la Camera ai democratici e confermato il Senato ai repubblicani, l'attenzione degli operatori si sposta ora sulla decisione della Federal Reserve, in materia di tassi di interesse. Termina, stasera, la riunione della banca centrale americana: le aspettative del mercato sono per tassi invariati, mentre eventuali ritocchi all'insù potrebbero emergere dal comunicato per il mese di dicembre.Sulle prime rilevazioni, ilscambia con un calo dello 0,20%; sulla stessa linea, si muove al ribasso lo, che perde lo 0,33% a 2.804,47 punti. Variazioni negative per il(-0,84%); balza in alto lo(+2,27%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,79%),(-0,73%) e(-0,69%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,82%),(+0,75%),(+0,68%) e(+0,56%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,27%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,09%.(+4,37%),(+2,91%),(+1,37%) e(+1,12%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -17,54%.