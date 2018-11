CONAI fa un bilancio della sua attività. Quagliuolo: "Siamo soddisfatti"

(Teleborsa) -è un consorzio formato da oltreed indirizza l'attività di bendedicati alle varie materie prime che vengono riciclate. Presente a, la più grande grande manifestazione italiana su ambiente, economia circolare ed energie rinnovabili a, ha colto l'occasione per presentare ilche sintetizza i risultati raggiunti dall'attività del consorzio.Teleborsa ha intervistato il, che ha commentato gli obiettivi raggiunti., ha affermato Quagliuolo, ricordando che i consorzi di filiera sui quali c'è il coordinamento sono plastica, carta, vetro, legno, acciaio e alluminio e che l'altro importante ruolo di CONAI èCommentando l'evoluzione della, il Presidente del consorzio ha sottolineato che "in Italia, malgrado un Paese a, con una parte meridionale che è più lenta del resto del Paese"."Abbiamo già, sia come raccolta complessiva che per ogni singolo materiale", ha dichiarato Quagliuolo."che per la sua complessità - ha sottolineato - ha un po' di arretratezza" e. Il Presidente ha però aggiunto"Abbiamo mandato a riciclo quasi, per cui parliamo di 8,8 milioni di materiale che è stato sottratto alla discarica, che ha creato materie prime seconde, per cui ha creato uneconomico,e crescita del"."Siamo quindi moderatamente soddisfatti", ha concluso Quagliuolo prima di presentare la relazione al pubblico.Il Rapporto di Sostenibilità intitolato "Gli imballaggi nell'economia circolare" ha evidenziato che– acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro – per un totale didi rifiuti, registrando una crescita del 3,7% rispetto al 2016. Considerando anche la quota di imballaggi destinata a, lo scorso annodi rifiuti di imballaggio sono stateCiò significa chesono oggi, e trasformati in nuove materie prime ed energia da reimmettere nei cicli produttivi.Di queste 8,8 milioni di tonnellate, poco più di, con la restante parte gestita dagli operatori indipendenti.L’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio ha permesso la generazione di, un valore raddoppiato rispetto al 2005, mentre per il periodoc'è unper il Sistema Paese di bendi euro.con cui CONAI ha stretto accordi per il ritiro dei rifiuti di imballaggio, che ammonta. Prendendo in considerazione un orizzonte più ampio,il Sistema ha erogato alle Amministrazioni Locali di tutta Italia oltredi euro.Ileconomico dellaammonta anel 2017 ed a 3,6 miliardi nel periodo 2005-2017. Il valore economico dell'si attesta aper il 2017 (460 milioni nel periodo più ampio).L’generato dal Sistema CONAI-Consorzi di Filiera è stato pari a(2017), a cui si aggiungono ulteriori(es. il valore economico delle emissioni di CO2 evitate). Dal 2005 al 2017, l’indotto economico generato è stimato intorno a 5,7 miliardi di euro.