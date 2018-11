Giù l'indice siderurgico a Piazza Affari (-2,08%), in forte calo Tenaris

indice italiano delle azioni siderurgiche

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per l', mentre è debole l'Ilha chiuso a 35.017,59 in diminuzione di 743,61 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta in calo a 356,52, dopo aver avviato la seduta a 357,19.Tra ledi Piazza Affari dell'indice siderurgico, aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,30% sui valori precedenti.Tra leitaliane, contenuto ribasso per, che archivia la sessione in flessione dello 0,80%.