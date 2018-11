Il settore beni di consumo italiano si muove in territorio negativo (-1,80%), Bialetti Industrie si muove verso il basso

comparto dei beni di largo consumo

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre mostra un'intonazione debole l'Ilscivola a quota 121.221,61 in diminuzione di 2.220,55 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'è risultato debole a 356,52 dopo aver avviato la seduta a 357,19.Tra i titoli del, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,95% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,75% sui valori precedenti.Chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,30%.Tra le azioni del, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -3,77%.A picco, che chiude gli scambi con un pessimo -2,81%.Affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 2,16%.Tra le azioni del, seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,60%.Giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,82% sui valori precedenti.Aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,48%.