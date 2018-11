In calo l'indice del settore telecomunicazioni (-3,90%), netto calo registrato da Telecom Italia

comparto telecomunicazioni in Italia

EURO STOXX Telecommunications

FTSE Italia Telecommunications

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

listino principale

Telecom Italia

mid-cap

Inwit

(Teleborsa) - Scivola il, dopo l'andamento in frazionale ribasso dell'Ilchiude a quota 10.872,91 con un peggioramento di 441,66 punti rispetto alla chiusura precedente. Meno Debole l', che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 290,42 dopo un avvio a 291,37.Nel, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 4,83%.Tra leitaliane, risultato negativo per, con una flessione dell'1,31%.