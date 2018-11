In flessione l'indice delle società High Tech italiane (-0,95%), perde molto Tiscali

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Movimento in ribasso per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha terminato la seduta a 50.100,05, in discesa di 479,84 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è mosso all'insegna della cautela a 473,94, dopo aver avviato la seduta a 472,32.Tra i titoli del, debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,95%.Tra leitaliane, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,29%.Tra ledi Milano, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -8%.Affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 3,00%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,87%.