Italian Exhibition Group: Ecomondo e Key Energy piattaforma d'affari della green economy

(Teleborsa) - Cala il sipario su, la piattaforma europea firmatadedicata allae alleospitata dal 6 al 9 novembre allaInnovazione, business internazionale e contenuti scientifici hanno distinto quello cheha definito “”.Nei padiglioni sono state protagoniste le proposte tecnologiche e industriali del nuovo paradigma dell’economia, presenti anche alla Città Sostenibile, dove sono state riunite le eccellenze disponibili per le smart cities.L'edizione, iniziata il 6 novembre, ha visto una. Buyers attenti alle proposte delle aziende che hanno occupato per la prima volta totalmente l’intero quartiere fieristico di 129.000 mq espositivi., che rappresentano il 10% del totale. In fiera: il, con importanti. Massiccio anche l’interesse mediatico: al termine delle quattro giornateEcomondo e Key Energy sono stati anche palcoscenici strategici pere per definire sinergie fra gruppi industriali volte a cogliere tempestivamente le opportunità d’affari di programmi finanziati dagli organismi europei.: per la prima volta in Italia, a Ecomondo si è svolto il, su cui si concentrano progetti e investimenti finalizzati al recupero da fanghi di depurazione. L’attraverso l’agenzia EASME (Executive Agency for Small and Medium Enterprise)finanziati da quattro diversi Programmi comunitari. Grande attenzione è stata posta anche alleIl Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e numerosi membri di Governo sono stati nelle quattro giornate interlocutori del sistema industriale e della comunità scientifica, accogliendo l’, fondato sul partenariato pubblico-privato.Italian Exhibition Group ha trasmesso anche la, testimoniata dai dati del(67,5% dei rifiuti da imballaggio avviati a riciclo nel 2017) e dall’Nelle prime due giornate gli Stati Generali della Green Economy hanno, evidenziando cheLesi svolgeranno dal 5 all’8 novembre 2019 alla Fiera di Rimini.