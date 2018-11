MPS in utile nei primi nove mesi del 2018

MPS

(Teleborsa) - Al 30 settembre 2018 il Gruppoha realizzato, a fronte di una perdita di 3.001 milioni di euro conseguita nello stesso periodo del 2017. Nel 3° trimestre il profitto è stato pari a 91 milioni di euro da 100,9 del secondo trimestre.Il, di cui 248 milioni attribuiti al terzo trimestre.Il, in flessione del 4,5% rispetto allo stesso periodo del 2017, che includeva gli effetti dell’operazione di burdensharing per circa 50 milioni di euro (ca. -1% al netto di tali componenti straordinarie).di euro rispetto al 31 dicembre 2017. In calo di 2,6 miliardi di euro rispetto al 30 giugno 2018 per il decremento della raccolta diretta., in flessione rispetto sia a fine dicembre 2017 (-23,4 miliardi di euro, essenzialmente per effetto del deconsolidamento delle posizioni a sofferenza oggetto di cessione) che al 30 giugno 2018 (-0,3 miliardi di euro).A settembre(fully loaded pro forma all'11,2%) e il total capital ratio pro forma al 14,2%.