Risultati in crescita per doBank

DoBank

(Teleborsa) -archivia i primi nove mesi con undi 34,8 milioni di euro, in crescita del 29% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.L'è pari a 54,4 milioni di euro (+30%) mentre isono aumentati del 10% a 145,9 milioni.A livello patrimoniale, ilè al 29,1% rispetto al 26,4% al 31 dicembre 2017.Nell’esercizio 2018, si legge in un comunicato, il Gruppo prevede di raggiungere incassi superiori a 2 miliardi di euro e, anche per il contributo dei servizi ancillari, ricavi lordi per oltre 230 milioni di euro. Si prevede inoltre che la crescita dei ricavi sarà accompagnata da un’espansione della marginalità operativa, un’elevata generazione di cassa ed un dividend payout pari almeno al 65% dell’utile netto consolidato ordinario.