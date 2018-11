Rosso a Wall Street. Fed "hawkish"

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza negativa per la borsa di Wall Street il giorno dopo che la Federal Reserve ha mostrato un atteggiamento "hawkish" (da falco) ovvero sostenitrice di unaCome atteso, la banca centrale americana, ha lasciato lo status quo sui tassi di interesse mantenendoli tra il 2% e il 2,25% dopo il rialzo deciso a settembre. Quest'anno sono già stati decisi tre ritocchi all'insù e se ne attende un'altro a dicembre. "La Fed si attende ulteriori graduali rialzi dei tassi di interesse in linea con una sostenuta espansione dell'attività economica, buone condizioni del mercato del lavoro e un'inflazione vicina al 2%", ha avvisato la Fed in una nota.Dal fronte macroeconomico, i prezzi alla produzione , a ottobre, sono cresciuti dello 0,6% su base mensile, battendo le attese del mercato ed accelerando rispetto al +0,2% del mese precedente. Si tratta dell'Sulle prime rilevazioni, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,32%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità lo, che retrocede a 2.792,99 punti. In rosso il(-0,92%), come l'S&P 100 (-0,3%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,87%),(-0,86%) e(-0,85%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(-0,8%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,83%.scende dell'1,56%. Calo deciso per, che segna un -1,25% sul calo dei prezzi del greggio.Tra idel Nasdaq 100,(+1,80%),(+1,18%),(+0,79%) e(+0,74%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -12,72%.