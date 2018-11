Seduta tonica per l'indice delle aziende sanitarie (+1,13%), scambi al rialzo per Recordati

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Andamento rialzista per il, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'Ilha aperto a 145.098,16, in crescita dell'1,13% rispetto alla chiusura precedente. Intanto ilè stabile a 782,36, dopo aver avviato la seduta a 782,33.Nel, risultato positivo per, che lievita dell'1,34%.Tra leitaliane, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,03% sui valori precedenti.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,88%.Tra ledi Piazza Affari, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,01% sui valori precedenti.