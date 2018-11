Di Maio scarica la Raggi in attesa della sentenza sulle nomine

(Teleborsa) - C'è grande attesa per la sentenza sulle nomine che vede imputata la sindaca di Roma, accusata di aver dichiarato il falso nell'ambito del processo sulle nomina dialla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio.Secondo la Procura di Roma la sindaca romana "mentì alla responsabile dell'Anticorruzione del Campidoglio nel dicembre del 2016" perché se avesse detto che la nomina di Renato Marra era stata gestita dal fratello Raffaele, sarebbe incorsa in un'inchiesta e "in base al codice etico allora vigente negli M5S, avrebbe dovuto dimettersi", ha dichiarato in aula il procuratore aggiuntoIntanto il vicepremierscarica la pentastellata. Il codice etico "si è sempre applicato nel M5S. Ho sentito anche di quello che si dice in questo momento, che si sta provando a modificare il codice, ma non c'è nessuna volontà di fare alcuna cosa del genere. E' una questione di coerenza", ha precisato il leader del M5S.