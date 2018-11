Inchiesta nomine, Virginia Raggi assolta. Il PM aveva chiesto 10 mesi

(Teleborsa) - La sindaca di Romanell'ambito del processo sulla nomina dialla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio.Secondo la Procura di Roma, che aveva chiesto 10 mesi di reclusione, la prima cittadina romana "mentì alla responsabile dell'Anticorruzione del Campidoglio nel dicembre del 2016" perché se avesse detto che la nomina di Renato Marra era stata gestita dal fratello Raffaele, sarebbe incorsa in un'inchiesta e "in base al codice etico allora vigente negli M5S, avrebbe dovuto dimettersi", ha sostenuto in aula il procuratore aggiuntodopo l'assoluzione - . Andiamo avanti a testa alta per Roma, la mia amata città, e per tutti i cittadini. Ho fatto tutto con correttezza e trasparenza nell'interesse di Roma. Umanamente è stata una prova durissima ma non ho mai mollato. Credo in quel che faccio, nel lavoro, nell'impegno costante, nel progetto che nel 2016 mi ha portata alla guida della città che amo. Un progetto che può andare con maggiore determinazione".: "Forza Virginia! Contento di averti sempre difesa e di aver sempre creduto in te".