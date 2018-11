Torino dice sì alla TAV. 40mila persone in Piazza Castello

(Teleborsa) - Riflettori puntati sulla manifestazione "Si TAV" a Torino , definita "un'iniziativa davvero importantissima" dalla segretaria generale della Cisl,. "Tante donne e tanti uomini sono scesi in piazza per dire vogliamo la crescita, vogliamo lo sviluppo e di conseguenza vogliamo la TAV.. E credo che sia ancora più importante che a livello nazionale si smetta di avere un atteggiamento così contrario alle infrastrutture e si capisca che le opere pubbliche sono un elemento indispensabile per il futuro del nostro paese, per collegare il Sud al Nord e l'Italia con il resto dell'Europa".. "Oggi, in piazza Castello - al netto delle diverse sensibilità politiche - sono state sollevate delle critiche, che accolgo, ma c'erano anche molte energie positive - ha scritto in un blog - . Sono stati proposti alcuni punti per il futuro della Città che sono in buona parte condivisibili, anche perché rispecchiano ciò che come Amministrazione abbiamo fatto fino ad oggi e ancora intendiamo fare nei due anni e mezzo di mandato che abbiamo davanti a noi. Sono pronta a discuterne già dalla settimana prossima".La manifestazione, alla quale sembrano aver partecipato oltre 40mila persone secondo gli organizzatori (25mila per la questura), ha trovato l'appoggio di forze politiche come