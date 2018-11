A picco Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

beni di consumo secondari

energia

Goldman Sachs

Apple

Home Depot

Boeing

American Airlines

Jd.Com

Dentsply Sirona

Wynn Resorts

Align Technology

Illumina

(Teleborsa) -, con ilche lascia sul terreno il 2,32%; l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 2.726,22 punti. In forte calo il(-2,98%), come l'S&P 100 (-2,1%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,54%),(-2,31%) e(-2,14%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,50%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,93%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,04%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,35%.Al top tra i, si posizionano(+1,81%),(+1,43%),(+1,33%) e(+1,21%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,93%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,73%.