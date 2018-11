Affondano le Borse del Vecchio Continente

S&P-500

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini. I listini statunitensi, intanto, segnano una pessima performance, con lo, che affonda dell'1,50%.Segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-0,72%). L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,43%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,15%.In salita lo, che arriva a quota 305 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,44%.seduta drammatica per, che crolla dell'1,77%,scende dello 0,74%, e calo deciso per, che segna un -0,93%.Segno meno in chiusura per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,05%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 20.979 punti. Pesante il(-1,73%), come il FTSE Italia Star (-1,6%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,77 miliardi di euro, in calo del 12,82%, rispetto ai 2,03 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 227.464, rispetto ai 269.288 precedenti.Tra i 214 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 46, mentre 153 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 15 azioni.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +2,11% sul precedente. Nel listino, i settori(-2,11%),(-2,00%) e(-1,94%) sono stati tra i più venduti.di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 3,20%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,79%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,82%.avanza dell'1,72%. Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,43%.Sensibili perdite per, in calo del 4,81%.In apnea, che arretra del 3,38%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,01%.di Milano,(+1,73%),(+1,44%),(+1,33%) e(+1,19%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,68%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,16%.Affonda, con un ribasso del 5,13%.Crolla, con una flessione del 4,80%.