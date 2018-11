Altra seduta in ribasso per l'indice siderurgico a Piazza Affari (-0,83%)

indice italiano delle azioni siderurgiche

(Teleborsa) - Scambi negativi per l', in sintonia con la debolezza evidenziata dall'L'ha chiuso a 34.727,08, in diminuzione di 290,51 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina gli scambi in tono negativo a 352,58, dopo aver avviato la seduta a 357,33.Tra i titoli del, lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 0,81%.Tra i titoli adell'indice siderurgico, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,22% sui valori precedenti.Andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,57%.Tra i titoli adel comparto siderurgico, giornata incolore per, che chiude la giornata del 12 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.