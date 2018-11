Andamento negativo per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari (-0,80%)

Indice dei servizi di consumo italiano

indice EURO STOXX

FTSE Italia Consumer Services

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

Mediaset

Ftse MidCap

Juventus

S.S. Lazio

RCS

Cairo Communication

(Teleborsa) - L'prosegue la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità l'Ilha aperto a 25.030,17, in calo dello 0,80% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare poco mosso a 355,65, dopo aver avviato la seduta a 357,33.Tra le azioni più importanti dell'indice servizi di consumo di Milano, composto ribasso per, in flessione dell'1,54% sui valori precedenti.Tra le azioni del, retrocede, con un ribasso dell'1,75%.Tra ledi Piazza Affari, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,65% sui valori precedenti.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,55%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,93%.